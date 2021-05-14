СМИ: в Индии 15 пациентов с коронавирусом умерли из-за сбоя в системе подачи кислорода

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 мая. /ТАСС/. Не менее 15 пациентов с коронавирусом умерли в четверг в больнице при Государственном медицинском колледже в Гоа (GMCH). Как сообщает в пятницу газета The Indian Express, причиной стало падение давления в системе подачи кислорода больным.

К этому привела задержка с доставкой кислорода в клинику. Давление в системе было восстановлено в течение 20 минут, но спасти жизни 15 человек не удалось. Они умерли из-за нехватки кислорода.

11 мая в отделении интенсивной терапии GMCH из-за нехватки кислорода умерли 26 пациентов. Тогда, как и сейчас, власти Гоа утверждали, что штат не испытывает недостатка в медицинском кислороде, а причиной перебоя в его поставках стали логистические проблемы - кислородные баллоны не были вовремя доставлены в клинику.

После этого Высокий суд Гоа принес извинения родственникам умерших пациентов и потребовал гарантий от правительства штата, что такие трагедии не повторятся в будущем.

На фоне резкой нехватки медицинского кислорода в стране правительство Индии 16 апреля объявило глобальный тендер на закупку за рубежом 50 тыс. тонн жидкого кислорода. К настоящему времени от потенциальных поставщиков получены предложения на поставку только 3,5 тыс. метрических тонн кислорода.

Гоа - самый популярный среди туристов и самый маленький штат Индии - фиксирует в последнее время резкий рост заболеваемости COVID-19. Общее число инфицированных в регионе достигло 128 тыс., всего за время эпидемии в Гоа умерли 1 874 человека.