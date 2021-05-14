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В Москве мужчина на электросамокате сбил ребенка

После инцидента он скрылся, девочке потребовалась медицинская помощь

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Мужчина на электросамокате сбил 8-летнюю девочку на северо-востоке Москвы и скрылся. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе прокуратуры Москвы.

"По предварительной информации, 13 мая на улице Енисейской на северо-востоке столицы мужчина на электросамокате сбил 8-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Ребенку потребовалась медицинская помощь, отец несовершеннолетней обратился в полицию", - говорится в сообщении.

Полиция начала доследственную проверку, прокуратура контролирует ее проведение. Личность и нахождение нарушителя устанавливаются.

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