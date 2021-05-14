Пассажирский поезд насмерть сбил ребенка в Новгородской области

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мая. /ТАСС/. Пассажирский поезд сбил девочку на территории железнодорожной станции Гряды Новгородской области. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку, об этом сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку по факту смертельного травмирования несовершеннолетней 13 мая 2021 года около 19:00 на территории железнодорожной станции Гряды Новгородской области. Установлено, что девочка 2009 года рождения переходила пути на регулируемом пешеходном переходе и была сбита встречным пассажирским поездом сообщением Самара - Санкт-Петербург. Новгородский транспортный прокурор незамедлительно провел совещание с поднадзорными и контролирующими органами. Потребовал детально изучить все обстоятельства", - говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура проверит состояние железнодорожного полотна на участке травмирования, безопасность пешеходного перехода, даст оценку действиям всех ответственных лиц. Следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта лицом, в силу выполняемой работы или занимаемой должности обязанным соблюдать эти правила, повлекшее по неосторожности смерть человека".