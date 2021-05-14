Причастные к хищениям на металлургическом заводе Волгограда получили реальные сроки

ВОЛГОГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Краснооктябрьский районный суд Волгограда в пятницу признал пятерых причастных к хищению имущества Волгоградского металлургического завода "Красный Октябрь" на сумму свыше 8,5 млрд рублей виновными и приговорил их к реальным срокам лишения свободы. Об этом сообщила журналистам руководитель объединенной пресс-службы судов региона Екатерина Вальковская.

Как установил суд, в период с февраля 2014 года по ноябрь 2015-го на предприятии совершено хищение путем растраты вверенного имущества. Заводу был причинен ущерб на сумму свыше 8,5 млрд рублей, а также существенный вред правам и законным интересам его кредиторам. Судом доказано, что преступление совершено конкурсным управляющим ВМЗ "Красный Октябрь" Павлом Пименовым при пособничестве ранее являвшегося конкурсным управляющим этого предприятия Алексея Тарасова, при содействии Романа Модзгвришвили - гендиректора ЗАО ТД "ВМЗ "Красный Октябрь", а также Сергея Зацепина, являвшегося гендиректором ООО "ИВР", гендиректором ЗАО ТД "МЗ "Красный Октябрь" и председателем комитета кредиторов ЗАО "ВМЗ "Красный Октябрь", и Дианы Цхомелидзе - гендиректора ЗАО "АрконТорг".

"Все причастные к хищению имущества Волгоградского металлургического завода "Красный Октябрь" на сумму свыше 8,5 млрд рублей приговорены судом к реальным срокам лишения свободы", - сказала Вальковская.

Пименов признан виновным по ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК РФ, по совокупности преступлений он приговорен к семи годам колонии общего режима со штрафом в размере 700 тыс. рублей и лишением права заниматься профессиональной деятельностью арбитражного управляющего на два года. Алексей Тарасов осужден по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160, ч. 2 ст. 201 УК РФ на семь лет колонии общего режима со штрафом в размере 600 тыс. рублей, также с лишением права заниматься профессиональной деятельностью арбитражного управляющего на два года.

Сергей Зацепин, Роман Модзгвришвили и Диана Цхомелидзе осуждены по ч. 5 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ. Зацепину и Цхомелидзе назначено наказание в виде 5,5 года каждому, Модзгвришвили - пять лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тыс. рублей каждому. Отбытие основного наказания Цхомелидзе отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста, уточнила Вальковская.

Остальные фигуранты уголовного дела взяты под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось УФСБ России по Волгоградской области, добавила руководитель объединенной пресс-службы судов региона.