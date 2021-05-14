В ДТП с участием автобуса в Ижевске пострадали четыре человека

ИЖЕВСК, 14 мая. /ТАСС/. Четыре пассажира автобуса пострадали в результате ДТП с участием легкового автомобиля в Ижевске. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в первом отделе республиканского управления ГИБДД.

"Около 13:40 (12:40 мск) напротив дома номер 255а по улице Удмуртской в Ижевске водитель автомобиля Kia Rio (мужчина 1958 г. р.) при перестроении совершил столкновение с автобусом "Нефаз". В результате ДТП четыре взрослых пассажира автобуса получили травмы различной степени тяжести", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, трое пострадавших были доставлены в медицинское учреждение для обследования.

В ГИБДД отметили, что по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, проводится проверка, в рамках которой будет принято процессуальное решение, будет установлена степень вины участников ДТП.