СМИ: в Найроби четыре человека погибли при наводнении

ПРЕТОРИЯ, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в столице Кении городе Найроби, в результате наводнения, вызванного сильными ливнями. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

По данным агентства, инцидент произошел в столичном районе Кибера вечером 13 мая. Национальная метеорологическая служба предупреждает, что ливни продолжатся в столичном регионе до выходных. Власти призывают людей проявлять осторожность и не подвергать себя опасности.

Сезон дождей приходится в Кении, расположенной на востоке Африки, на период с марта по май. Однако в нынешнем году количество выпавших осадков превышает норму.