{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: в Найроби четыре человека погибли при наводнении

По данным агентства "Синьхуа", инцидент произошел в районе Кибера вечером 13 мая

ПРЕТОРИЯ, 14 мая. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли в столице Кении городе Найроби, в результате наводнения, вызванного сильными ливнями. Об этом сообщило в пятницу агентство "Синьхуа".

По данным агентства, инцидент произошел в столичном районе Кибера вечером 13 мая. Национальная метеорологическая служба предупреждает, что ливни продолжатся в столичном регионе до выходных. Власти призывают людей проявлять осторожность и не подвергать себя опасности.

Сезон дождей приходится в Кении, расположенной на востоке Африки, на период с марта по май. Однако в нынешнем году количество выпавших осадков превышает норму.

Теги
Кения
Два человека погибли при взрыве на плотине в Оклахоме
Полиция начала расследование
Читать полностью