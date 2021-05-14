В Зеленограде трое подростков устроили ДТП

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Столичная прокуратура начала проверку после ДТП, которое устроили трое подростков, решивших прокатиться на автомобиле, один из участников аварии пострадал. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

По данным надзорного ведомства, трое несовершеннолетних в пятницу решили прокатиться по Зеленограду на автомобиле. В результате водитель машины, 14-летний юноша, выезжая из двора, не справился с управлением и врезался в дерево. Один из подростков госпитализирован.

"На месте происшествия находится прокурор Зеленоградского административного округа Москвы Владимир Родин. В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Зеленоградского административного округа, будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по воспитанию детей", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что по результатам проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.