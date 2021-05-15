Охранник магазина на западе Москвы выстрелил в катавшегося на самокате ребенка

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Охранник одного из магазинов на западе Москвы выстрелил из сигнального пистолета в сторону мальчика, катавшегося на самокате. Как сообщила ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, по данному факту проводится доследственная проверка.

"Поздно вечером 14 мая сотрудник охраны продуктового магазина на улице Паустовского выстрелил из сигнального пистолета в сторону мальчика 2011 года рождения, катающегося на самокате", - сказала Иванова. По ее словам, ребенка доставили в больницу для обследования. "В настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает", - сообщила представитель ГСУ.

В пресс-службе столичной прокуратуры уточнили, что у ребенка гематомы на руке, 21-летний охранник выстрелил внезапно.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Проверку по факту инцидента с ребенком также проводит и прокуратура.