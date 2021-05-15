Водоснабжение в домах более 54 тыс. жителей Вязьмы нарушено из-за аварии

ТАСС, 15 мая. Более 54 тыс. жителей Вязьмы в Смоленской области оказались без воды в субботу утром из-за прорыва трубы холодного водоснабжения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В зоне отключения находятся 4 390 домов различной этажности с населением 54 754 человека, в том числе 12 378 детей, за исключением ул. Юбилейная, ул. Московская, ул. Гоголя, ул. Пушкина, ул. Докучаева", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, информация об аварийном отключении холодного водоснабжения в Вязьме поступила в субботу в 10:45. Причиной аварии стал прорыв трубы, добавили в сообщении. Для населения организован подвоз воды.

"Ремонтно-восстановительные работы будут проводиться аварийной бригадой "Вода Смоленска" 12 человек, 5 единиц техники. Ориентировочное время восстановления к 22:00 субботы", - добавили в пресс-службе.