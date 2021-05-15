В Центре Москвы из квартиры похитили украшения с бриллиантами и часы почти на 3 млн рублей

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства похищения из квартиры на Нижегородской улице в центре Москвы украшений с бриллиантами из белого и желтого золота, а также часов на общую сумму почти 3 млн рублей. Об этом ТАСС в субботу сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию с заявлением обратилась женщина. Она сообщила, что неизвестный без взлома проник в ее квартиру на Нижегородской улице в доме 4, корпус 1, откуда похитил часы Rolex из белого золота с бриллиантом стоимостью 1 200 000 рублей, подвеску Chopard из белого золота стоимостью 1 500 000 рублей, кольцо Chopard из желтого золота с бриллиантом стоимостью 220 000 рублей. Сумма причиненного ущерба составила около 2 920 000 рублей", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, заявительница работает в Россельхозбанке. Полиция по факту кражи проводит проверку.