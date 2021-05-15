В Мордовии в отношении адвоката возбудили уголовное дело о мошенничестве

ТАСС, 15 мая. Следователи в Мордовии возбудили уголовное дело по факту мошенничества на 4 млн рублей в отношении адвоката и ее соучастницы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. Обе женщины задержаны.

"Руководителем следственного управления СК РФ по Республике Мордовия возбуждено уголовное дело в отношении адвоката коллегии адвокатов "Империя права" адвокатской палаты республики и ее соучастницы. Женщины подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных частями 3, 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). <...> В настоящее время адвокат задержана в порядке ст. 91 УПК РФ, следствие намерено обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении нее меры пресечения. Ее соучастница, объявленная в розыск, сегодня была задержана сотрудниками органов внутренних дел", - говорится в сообщении СК.

По версии следователей, с июля 2020 года по февраль 2021 года женщины путем обмана и злоупотребления доверием похитили деньги у четверых жителей Мордовии, используя вымышленный повод о болезни родственников и необходимости средств на лечение. Они похитили 4 млн рублей и распорядились ими по своему усмотрению. При этом трое потерпевших брали банковские кредиты, чтобы помочь подозреваемым.

Расследованием уголовного дела будет заниматься следственный отдел по Ленинскому району Саранска СУ СК России по Республике Мордовия. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы, отметили в пресс-службе ведомства.