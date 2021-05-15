В Самарской области произошел сход вагонов

САМАРА, 15 мая. /ТАСС/. Приволжское следственное управление на транспорте СК РФ организовало проверку по факту схода, по предварительным данным, 15 вагонов грузового поезда в Самарской области, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

"Проверкой установлено, что около 13:10 (мск) 15 мая 2021 года на 1 200 км Куйбышевской железной дороги, перегон Толкай - Похвистнево, произошел сход вагонов грузового поезда номер 2367. В результате схода пострадавших нет, повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. [Количество вагонов] уточняют, предположительно 15", - сообщил собеседник ТАСС.

На место ЧП выехали следователи и криминалисты Приволжского следственного управления на транспорте СК России. По факту происшествия проводится доследственная проверка, совместно с УТ МВД России по ПФО и представителями Куйбышевской железной дороги устанавливаются все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщили в пресс-службе.