Минздрав Белоруссии сообщил о 16 пострадавших белорусах в ДТП под Смоленском

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Минздрав Белоруссии сообщил о 16 гражданах республики, которые в субботу получили травмы в дорожно-транспортном происшествии под Смоленском.

"Как сообщают специалисты Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Беларуси, в результате ДТП пострадали 16 человек. Все пострадавшие осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и доставлены в приемное отделение Сафоновской центральной районной больницы", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что госпитализированы 11 человек, трое из них находятся в реанимации. Пять пострадавших получают амбулаторную помощь.

15 мая около 6 часов утра на федеральной трассе М-1 "Беларусь" в Сафоновском районе Смоленской области столкнулись грузовой автомобиль Volkswagen и микроавтобус Volvo. Следственным управлением УМДВ России по Смоленской области по факту ДТП возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств"). Проверку также проводит прокуратура.