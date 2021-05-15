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Пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы и садовых домов в Екатеринбурге

Огонь уничтожил 16 надворных построек и два гаражных бокса
© Донат Сорокин/ТАСС

ТАСС, 15 мая. Пожарные ликвидировали открытое горение пилорамы, садовых домов и двух гаражных боксов в Екатеринбурге. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе МЧС России.

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"Открытое горение ликвидировано", - сказали в пресс-службе.

Пилорама и садовые дома загорелись вечером в субботу. Первоначальная площадь составила 300 кв. м. Позже она выросла до 2 тыс. кв. м. Пожар удалось локализовать на площади 2,5 тыс. кв. м. Как уточнили в МЧС, огнем уничтожены 16 надворных построек, два гаражных бокса и пилорама.

В связи с высокой температурой и плотным задымлением пожарные работают в дыхательных аппаратах. По результатам замеров ПДК не превышено. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура области выясняет обстоятельства и причины ЧП.

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