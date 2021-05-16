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Стрельба в США

В Нью-Йорке произошла стрельба

Пять человек пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 16 мая. /ТАСС/. По меньшей мере пять человек получили ранения в результате стрельбы в субботу в Бронксе на севере Нью-Йорка. Об этом сообщила телекомпания NBC.

По ее сведениям, инцидент произошел в 21:00 по местному времени (04:00 мск 16 мая). Одного из пострадавших полиция обнаружила на месте происшествия, еще четверо пришли самостоятельно в близлежащую больницу.

Точных данных об их состоянии не приводится, однако, как отмечает NBC, ранения у большинства из них не опасны для жизни. Информации о причинах стрельбы и потенциальных подозреваемых пока не поступало.

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