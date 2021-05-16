Пожар на северо-востоке Екатеринбурга ликвидировали

ТАСС, 16 мая. Пожар на северо-востоке Екатеринбурга, где горели садовые дома, пилорама и гаражные боксы, ликвидировали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

"Проливка и разборка сгоревших конструкций на месте пожара в Екатеринбурге на ул. Учителей завершены. Силы и средства вернулись в места постоянной дислокации", - говорится в сообщении.

Пилорама и садовые дома загорелись вечером в субботу. Первоначальная площадь составила 300 кв. м. Позже она выросла до 2 000 кв. м. Пожар удалось локализовать на площади 2 500 кв. м. Как уточнили в МЧС, огнем уничтожены 16 надворных построек, два гаражных бокса и пилорама. По результатам замеров ПДК не превышено. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура области выясняет обстоятельства и причины ЧП.