В Екатеринбурге загорелись стройматериалы и административное здание

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. Строительные материалы и административное здание горят на площади 300 кв. м в Екатеринбурге. Существует угроза взрыва и распространения огня на соседние строения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"15 мая в 19:49 местного времени поступило сообщение о пожаре по адресу: Екатеринбург, ул. Учителей. По прибытии пожарных обнаружено, что, предварительно, на площади 300 кв. м горят строительные материалы на открытой площадке и административное здание. Существует угроза взрыва и распространения огня на соседние строения. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что, по предварительной информации, в здании находятся газовые баллоны. Пожарные прилагают все усилия для локализации возгорания. В тушении задействованы девять единиц техники, 25 человек личного состава.