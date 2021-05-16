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СМИ: в Мексике три человека погибли в результате ДТП с автобусом

По данным газеты El Universal, еще 16 человек пострадали

МЕХИКО, 16 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три человека погибли и 16 пострадали в Мексике в результате автокатастрофы, которая произошла на территории центрального штата Пуэбла. Автобус потерял управление, съехал с автострады и перевернулся, сообщила в субботу газета El Universal.

На место происшествия прибыли пожарные и спасатели. Они доставили пострадавших в больницы, состояние некоторых из них врачи оценивают как критическое, поэтому не исключается, что число жертв ДТП может увеличиться.

По версии водителя автобуса, автокатастрофа произошла из-за того, что во время движения к нему подошел один из пассажиров, по-видимому, в состоянии опьянения. Он неожиданно схватился за руль и дернул его, что и привело к потере управления транспортным средством. Виновник ДТП попытался скрыться, однако его задержали пассажиры, а затем передали полиции.

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