Два человека погибли и двое пострадали в результате ДТП в Волгоградской области

ВОЛГОГРАД, 16 мая. /ТАСС/. Два человека погибли и двое госпитализированы в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на трассе Р-22 "Каспий" в Новоаннинском районе Волгоградской области. Об этом сообщили журналистам в воскресенье в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария произошла в 05:35 мск. "По предварительной информации, 21-летний водитель Hafei HFJ 7161, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, проявил невнимательность, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с двигающимся во встречном направлении Mercedes-Benz Actros под управлением 41-летнего водителя. В результате ДТП водитель и 61-летняя пассажирка Hafei госпитализированы. От полученных травм на месте ДТП погибли 44-летняя и 19-летний пассажиры Hafei, - говорится в сообщении.