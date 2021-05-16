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В Дагестане поезд столкнулся с легковушкой

Один человек погиб

ТАСС, 16 мая. Пассажирский поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Дагестане. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги - филиала ОАО "РЖД".

"Сегодня в 09:34 на перегоне Качалай - Герменчик в Республике Дагестан водитель легкового автомобиля Lada priora выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пассажирским поездом при запрещающих сигналах [светофора]. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось", - говорится в сообщении.

В результате ДТП погиб водитель автомобиля. На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

ОАО "РЖД" призывает водителей автотранспорта проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

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