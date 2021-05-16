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СМИ: более 26 тыс. семей в Китае оказались в зоне бедствия из-за урагана

Согласно официальным данным, несколько жителей получили ранения и травмы, пострадали более 800 зданий и сотни гектаров посевных площадей

ПЕКИН, 16 мая. /ТАСС/. Свыше 26 тыс. домашних хозяйств в провинции Гуйчжоу на юге КНР оказались в зоне бедствия, несколько жителей получили ранения и травмы в результате урагана, обрушившегося на уезд Кайян. Об этом сообщило в воскресенье Центральное телевидение Китая.

Согласно официальным данным, пострадали более 800 зданий и сотни гектаров посевных площадей. По предварительной оценке, ущерб составил около 97 млн юаней (порядка $15 млн).

Власти направили спасателей в районы, испытавшие разрушительное воздействие урагана. Оперативно ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередач.

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Китай
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