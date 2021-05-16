В Свердловской области загорелись шесть садовых домов

ТАСС, 16 мая. Шесть садовых домов на площади 1 тыс. кв. м горят в Свердловской области, быстрому распространению огня способствуют порывы ветра. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

"В 15:40 местного времени поступило сообщение о пожаре по адресу: 5 км Чусовского тракта, СНТ "Луч". По оперативной информации, горят 6 садовых домов на площади 1 000 кв. м. Быстрому распространению огня способствовали порывы ветра и плотная застройка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что создается угроза дальнейшего распространения огня. "Огнеборцы принимают все меры для локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало. В тушении задействованы 13 единиц пожарной техники и 42 человека личного состава", - уточнили в главке.