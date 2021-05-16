В Самарской области завершились восстановительные работы после схода грузовых вагонов

ТАСС, 16 мая.. Специалисты в воскресенье завершили восстановительные работы после схода грузовых вагонов в Самарской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой Куйбышевской железной дороги.

"16 мая в 13:20 мск закончены все восстановительные работы на перегоне Толкай - Новоотрадная (Самарский регион Куйбышевской железной дороги). Движение поездов осуществляется в обоих направлениях согласно графику", - отмечается в сообщении. Ранее в воскресенье движение было восстановлено по одному пути.

Днем в субботу на 1 200-м км Куйбышевской железной дороги на перегоне Толкай - Похвистнево произошел сход 15 вагонов грузового поезда. В результате ЧП пострадавших нет, было повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети. Возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.