В Самарской области восстановили движение поездов по одному пути после схода вагонов

САМАРА, 16 мая. /ТАСС/. Движение поездов восстановили по одному пути на перегоне Толкай - Новоотрадная в Самарской области после схода с рельсов 15 вагонов грузового поезда. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.

"16 мая 2021 года в 01:35 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути на перегоне Толкай - Новоотрадная Куйбышевской железной дороги", - говорится в заявлении компании.

Работы по восстановлению движения по второму пути продолжаются. На месте происшествия работают около 400 железнодорожников, восстановительные поезда и спецтехника.

Днем в субботу на 1 200-м км Куйбышевской железной дороги на перегоне Толкай - Похвистнево произошел сход 15 вагонов грузового поезда. В результате ЧП пострадавших нет, было повреждено железнодорожное полотно и опора контактной сети.

В пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры сообщили, что возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.