Хакеры атаковали компьютерные системы Министерства здравоохранения Ирландии

ЛОНДОН, 16 мая. /ТАСС/. Хакеры, предположительно, из стран Восточной Европы, осуществили атаку на информационные системы Министерства здравоохранения Ирландии. Об этом в воскресенье сообщил телеканал RTI со ссылкой на заявление представителей ведомства.

"Мы продолжаем оценивать ущерб, который был нанесен всем нашим системам, и сфокусированы на защите наших данных", - отмечается в сообщении Минздрава. По данным телеканала, к расследованию кибератаки подключены специалисты Национального центра по кибербезопасности, ирландской полиции и Вооруженных сил республики. Также Дублин сотрудничает в данном вопросе с Европейским полицейским агентством (Европол).

По предварительным сведениям, речь идет об атаке с целью вымогательства выкупа, а не о государственном шпионаже. Как подчеркнул телеканал, взлом информационных систем Минздрава Ирландии, вероятно, осуществили те же хакеры, что ранее атаковали Национальную службу здравоохранения (HSE) республики.

14 мая на своей странице в Twitter HSE сообщила, что подверглась масштабной кибератаке с применением вируса-вымогателя, блокирующего доступ к компьютерам. IT-системы службы здравоохранения были временно отключены в целях защиты от действий хакеров и проведения оценки нанесенного ущерба.

Согласно последним данным, экстренные медицинские службы и большинство больниц в стране работают в обычном режиме, однако во многих клиниках были отменены несрочные записи на прием, в том числе для пациентов с онкологическими заболеваниями, нуждающихся в лучевой терапии. HSE вследствие кибератаки на свои IT-системы с 13 мая не публиковала новые данные о случаях заражения коронавирусом на своем сайте, которые, как правило, обнародуются ежедневно.