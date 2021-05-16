В Екатеринбурге столкнулись два автомобиля

ТАСС, 16 мая. Два автомобиля столкнулись в центре Екатеринбурга, в результате ДТП пострадали три человека, среди которых ребенок и беременная женщина. Об этом сообщили журналистам в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

По предварительной информации, водитель автомашины Mercedes Е 500 на регулируемом перекрестке улиц Радищева - 8 Марта выехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с Chevrolet Cruze. От удара Chevrolet Cruze отбросило на пешеходов, стоявших в ожидании разрешающего сигнала светофора, чтобы перейти проезжую часть дороги.

"В столкновении двух транспортных средств пострадали два пассажира автомашины Chevrolet Cruze - полуторагодовалый ребенок, которого перевозили в детском удерживающем устройстве, и 23-летняя женщина, мама ребенка. Женщину-пешехода, находящуюся на шестом месяце беременности, также госпитализировали", - говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД провели процессуальные действия, произведены замеры, опрошены участники и очевидцы аварии. По факту аварии проводится административное расследование.