СМИ: в результате обрушения в синагоге близ Иерусалима госпитализировали более 160 человек

ТАСС, 16 мая. Порядка 167 человек были госпитализированы в результате обрушения трибуны в синагоге в городе Гиват-Зеэв близ Иерусалима. Такие данные приводит в воскресенье газета The Times of Israel.

По сведениям издания, подавляющее большинство пострадавших (более 150) получили легкие травмы, около 10 человек поступили в медицинские учреждения с травмами средней степени тяжести, состояние еще пяти пострадавших оценивается медиками как тяжелое.

Ранее в воскресенье во время молитвы обрушилась трибуна в синагоге в пригороде Иерусалима. Погибли две человека, в том числе 12-летний ребенок. Как сообщил корреспонденту ТАСС по телефону официальный представитель полиции Израиля, инцидент не связан с событиями последних дней в стране.

Как информировало израильское радио Kan, полиция начала расследование причин трагического инцидента и намерена в ближайшее время произвести первые аресты.