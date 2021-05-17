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СМИ: в Айове грузовой поезд сошел с рельсов из-за обрушения моста

Как передает телеканал KTIV, вскоре после аварии начался пожар

НЬЮ-ЙОРК, 17 мая. /ТАСС/. Грузовой железнодорожный состав, перевозивший легковоспламеняющиеся вещества, сошел в воскресенье с рельсов близ города Сибли (штат Айова) из-за обрушения моста. Как сообщил телеканал KTIV, вскоре после аварии начался пожар.

На месте происшествия прибыли несколько пожарных расчетов, а также специалисты по работе с опасными химическими веществами, в радиусе 8 км объявлена эвакуация. По сведениям телеканала, состав перевозил удобрения и нитрат аммония, который помимо сельскохозяйственного предназначения используется для изготовления взрывчатых веществ. Информации о возможных пострадавших пока не приводится.

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