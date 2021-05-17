В Якутии аннулировали гражданство России у иностранца, давшего о себе ложные сведения

ЯКУТСК, 17 мая. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Якутии выявили мужчину, который предоставил в миграционную службу ложную информацию о себе в заявлении о приеме на гражданство РФ, он депортирован в Таджикистан, также ему закрыт въезд на 30 лет. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

"Сотрудниками УФСБ России по Республике Саха (Якутия) в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий выявлен мужчина 1974 года рождения, предоставивший в миграционную службу заведомо ложные сведения о себе при обращении с заявлением о приеме на гражданство Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Установлено, что мужчина в годы гражданской войны в Таджикистане принимал участие в боевых действиях на стороне исламских фундаменталистов. "Вооруженное формирование возглавлял его родственник, организовавший террористическую структуру. В целях сокрытия своей личности, а также боясь привлечения к уголовной ответственности в Таджикистане, за денежное вознаграждение Р. осуществил замену национального паспорта с новыми установочными данными", - добавили в ведомстве.

В апреле на основании решения МВД по Республике Саха (Якутия) мужчина был помещен в центр временного содержания иностранных граждан. "Гражданин Р. выдворен в Республику Таджикистан с закрытием ему въезда сроком на 30 лет, до 31 мая 2051 года", - отмечается в сообщении. Гражданство РФ у мужчины аннулировали.