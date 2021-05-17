В селе в Свердловской области загорелись надворные постройки

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Надворные постройки на площади 2 000 кв. м горят в селе Логиново Свердловской области. Проведена эвакуация жильцов близлежащих домов, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России в понедельник.

"В 08:27 (06:27 мск) поступило сообщение о пожаре в с. Логиново Белоярского городского округа. По оперативной информации, на площади 2 000 кв. м горят надворные постройки. В целях безопасности из двух близлежащих двухэтажных жилых домов были эвакуированы 14 человек, в том числе шесть человек выведены из домов огнеборцами", - говорится в сообщении.

Там уточнили, что пожарно-спасательные подразделения ликвидировали угрозу распространения огня на жилые дома, в 09:42 (07:42 мск) пожар был локализован. В тушении задействованы 18 человек личного состава, восемь единиц спецтехники.

Вечером в субботу в Свердловской области горели пилорама и садовые дома, пожар удалось локализовать на площади 2 500 кв. м. Огнем были уничтожены 16 надворных построек, два гаражных бокса и пилорама. Информация о пострадавших не поступала. Прокуратура области выясняет обстоятельства и причины ЧП.