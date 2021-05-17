Пожар под Ульяновском на территории бывшего лесокомбината ликвидирован

ТАСС, 17 мая. Пожар на территории бывшего лесокомбината в поселке Майна Ульяновской области полностью ликвидирован, сообщили в понедельник пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 08:30 (07:30 мск) 17 мая объявлена ликвидация пожара", - говорится в сообщении.

Площадь пожара составила 3 350 кв. метров, загорелись два жилых дома площадью 300 кв. м, три нежилых дома площадью около 250 кв. м с надворными постройками и склад. Погибших и пострадавших нет.

Ранее в пресс-службе правительства Ульяновской области сообщали, что в результате пожара сгорели восемь квартир. Жителей поселят в муниципальную гостиницу, их обеспечат четырехразовым питанием. Врио губернатора Ульяновской области Алексей Русских поручил предоставить пострадавшим жилье из муниципального фонда.