Житель Петербурга задержан за избиение школьника на детской площадке

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 мая. /ТАСС/. Бизнесмен из Санкт-Петербурга задержан за избиение школьника на детской площадке, ребенок госпитализирован с травмой головы, сообщили ТАСС в главке МВД по городу и Ленинградской области.

"Потерпевший подросток с травмой головы и переломом в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в детскую городскую больницу. Полицейскими был задержан 33-летний директор коммерческой фирмы", - сказал представитель ведомства.

Он добавил, что инцидент произошел 16 мая в районе улицы Большая Зеленина во дворе дома. Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве (ст. 213 УК РФ).

Задержанный сообщил, что избил 14-летнего школьника якобы за то, что тот задел его несовершеннолетнюю дочь качелями. Обстоятельства инцидента выясняются, решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения.