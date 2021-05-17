В Вологде 37 курсантов института ФСИН госпитализировали с отравлением

ВОЛОГДА, 17 мая. /ТАСС/. Курсанты Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний госпитализированы с отравлением в Вологодскую областную инфекционную больницу. По состоянию на 8:00 17 мая в стационаре оставались 37 человек из направленных накануне вечером 47 курсантов, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"16 мая 47 курсантов Вологодского института права и экономики Федеральной службы исполнения наказаний были госпитализированы в областную инфекционную больницу с отравлением. Сегодня на 8 утра в больнице оставались 37 человек, остальные выписаны или отправлены на амбулаторное лечение", - сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

Причины происшествия уточняются.