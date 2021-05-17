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Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы затруднено из-за ДТП

Легковой автомобиль и мотоцикл столкнулись на Ленинградском проспекте в районе дома № 52, пострадал водитель мотоцикла, его госпитализировали

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Движение транспорта по Ленинградскому проспекту в сторону центра Москвы затруднено на протяжении около двух километров из-за аварии с участием автомобиля и мотоцикла. Об этом сообщается в понедельник в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"На Ленинградском проспекте в районе дома № 52 столкнулись легковой автомобиль и мотоцикл. В результате аварии пострадал водитель мотоцикла, он был госпитализирован. Движение по Ленинградскому проспекту в сторону центра затруднено на 1,8 км. Просим автомобилистов быть внимательнее при перестроениях из ряда в ряд на дорогах", - говорится в сообщении.

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