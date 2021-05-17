Власти Севастополя назвали причину пожара в храме при горбольнице

СЕВАСТОПОЛЬ, 17 мая. /ТАСС/. Причиной возгорания в храме, расположенном на территории городской больницы № 1 им. Н. И. Пирогова в Севастополе, могла стать перегруженность электрических сетей, сообщил вице-губернатор Александр Кулагин в понедельник на аппаратном совещании городского правительства.

"Пока будем разбираться. Скорее всего, перегрузка электросети и захламленность чердачного помещения", - сказал Кулагин, отвечая на вопрос о вероятных причинах пожара.

Он уточнил, что пострадавших в результате пожара нет. Люди были оперативно эвакуированы, пожарная служба справилась с тушением в короткие сроки.

Сообщение о возгорании в храме поступило в МЧС в 09:19. Из церкви эвакуирован 21 человек, также людей эвакуировали из соседних зданий. Открытое горение ликвидировано в 09:34.