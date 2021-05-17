Мосгорсуд оставил под арестом адвоката экс-полковника МВД Захарченко Горбатенко

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным арест адвоката бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко Александра Горбатенко, обвиняемого в передаче взятки в размере 500 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"17 мая 2021 года Московский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на постановление Пресненского районного суда Москвы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Горбатенко А. В. до 7 июня 2021 года. Суд апелляционной инстанции оставил постановление районного суда без изменения, жалобы - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе суда.

Пресненский суд заключил Горбатенко под стражу 9 апреля.

По данным следствия, с июля по август 2018 года адвокат выступил в качестве посредника во взяточничестве в интересах своего знакомого. Он договорился с должностными лицами УМВД России по городскому округу Химки, что если его знакомый передаст взятку, то сотрудники полиции примут решение о направлении материала проверки в орган предварительного следствия полиции для возбуждения уголовного дела. После этого адвокат передал 500 тыс. рублей. Действиям должностных лиц полиции также будет дана правовая оценка, отметили в СК.