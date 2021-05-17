В Удмуртии возник пожар в лесном массиве

ИЖЕВСК, 17 мая. /ТАСС/. Лесной массив на площади в 10 га загорелся у деревень Поваренки и Сидоровы Горы в Воткинском районе Удмуртской Республики, об этом в понедельник сообщает пресс-слуба регионального управления МЧС.

"В 13:30 (мск) поступило сообщение о лесном пожаре у деревень Поваренки и Сидоровы Горы в Воткинском районе Удмуртской Республики. На место направлены силы и средства удмуртской территориальной подсистемы РСЧС [Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций]. Происходит горение леса на площади 10 га", - говорится в распространенном сообщении.

По данным пресс-службы, угрозы для населенных пунктов нет, в тушении пожара задействовано 15 единиц техники и 84 человека, из них от МЧС России - 12 единиц техники, 35 человек личного состава. Отмечается, что развернут опорный пункт тушения пожара, в готовности находится аэромобильная группировка управления, для мониторинга обстановки применяются беспилотные авиационные системы.