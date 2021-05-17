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Крупное возгорание мусора на севере Москвы локализовали

Пожар локализовали на площади 500 кв. м

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Пожарные локализовали возгорание мусора на севере столицы, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве.

"В 14:31 [объявлена] локализация пожара на площади 500 кв. м", - сказали в главке.

В 13:03 в МЧС поступило сообщение о пожаре по адресу: Ильменский проезд, дом 15а, строение 3. Горел мусор на площади 300 кв. м, позже пожар разросся до 500 кв. м. Пострадавших нет.

Источник ТАСС в экстренных службах, уточнял, что из-за ветра огонь интенсивно распространялся, была угроза одноэтажным зданиям.

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