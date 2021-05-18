Напавший с ножом на людей в Екатеринбурге является фигурантом дела об угрозе убийством

ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Александр Кукушкин, напавший с ножом 17 мая на трех человек в Екатеринбурге, также является фигурантом дела, возбужденного ранее по статье об угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых.

"Появившаяся в некоторых СМИ информация о том, что задержанный доставлялся в полицию и был отпущен, не соответствует действительности. Это откровенная информационная утка. Официально заявляю, что мужчина в настоящее время является фигурантом двух уголовных дел. Одно из них [возбуждено] по факту вчерашнего убийства, а второе - уголовное дело, возбужденное несколько месяцев назад в ОВД Ревды по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 119 УК РФ ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью"). Следственный комитет к расследованию данной криминальной истории никакого отношения не имеет", - сказал Горелых.

Местные СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Кукушкин 5 марта был задержан в Ревде за то, что он бегал с топором за человеком, угрожал ему убийством и придушил куском трубы, после чего полиция передала дело в СК, но там не увидели в действиях мужчины состава преступления, он был отпущен. Позднее региональное управление СК РФ опровергло, что следователи рассматривали дело в отношении него.

Горелых уточнил, что Кукушкин находится под охраной полиции в больнице. "Гражданин с огнестрельным и ножевым ранениями находится в больнице под охраной сотрудников полиции. Его состояние после операции оценивается как тяжелое", - сказал он.