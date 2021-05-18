В национальном парке Удмуртии локализовали пожар

ИЖЕВСК, 18 мая. /ТАСС/. Пожар на территории национального парка "Нечкинский" в Удмуртской Республике локализован на территории в 45 га. Об этом во вторник сообщил премьер-министр региона Ярослав Семенов на своей странице во "ВКонтакте".

"К ночи 17 мая оставался один очаг на территории национального парка "Нечкинский". На месте работала караульная группа в составе 134 человек и 36 единиц техники, утром тушение продолжилось. Сейчас пожар в нацпарке локализован на территории в 45 га", - написал он.

По данным Семенова, сейчас на месте происшествия работает группировка сил всех подразделений в составе 239 человек и 55 единиц техники, организовано дежурство скорой помощи и автотранспорта.

Лес на площади 10 га загорелся в понедельник у деревень Поваренки и Сидоровы Горы в Воткинском районе Удмуртии. Сообщение о пожаре поступило в 13:30 мск. В 14:40 мск был локализован ландшафтный пожар на площади 100 га. Тушение лесного пожара продолжилось на территории Нечкинского лесничества "Национальный парк "Нечкинский" на ориентировочной площади 4 га до позднего вечера и было возобновлено во вторник утром. Работу осложняют жара и сильный порывистый ветер. Региональная природоохранная межрайонная прокуратура инициировала проверку по данному факту. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неосторожность с огнем неустановленных лиц.