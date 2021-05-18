Загрязнение нефтепродуктами притока Волги в Твери ликвидировано

ТАСС, 18 мая. Специалисты завершили ликвидацию разлива нефтепродуктов, который произошел 10 мая в Твери на реке Тьмака - притоке Волги. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации города.

"Сегодня сняли боновые ограждения. Разлив нефтепродуктов ликвидирован", - сказали в пресс-службе.

Как сообщалось, 10 мая произошел сброс нефтепродуктов через ливневую канализацию в реку Тьмака, вдоль русла на протяжении 20 м были установлены боновые заграждения, не позволяющие масляному пятну распространяться. Поверхность воды обработали сорбентом, который нейтрализовал действие нефтепродуктов. По факту происшествия следственное управление СК РФ Тверской области проводит доследственную проверку.

Исток реки Тьмака находится в Старицком районе, через 73 километра она впадает в Волгу в самом центре Твери.