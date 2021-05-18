Обыски проводятся в трех оренбургских муниципальных предприятиях ЖКХ

ОРЕНБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Обыски проводятся в трех муниципальных предприятиях в Оренбурге, которые оказывают коммунальные услуги и занимаются озеленением, сообщили ТАСС в пресс-службе УМВД по Оренбургской области.

"Да, оперативные мероприятия проводятся на указанных предприятиях (муниципальных казенных учреждениях "Благоустройство и озеленение", "Комсервис" и муниципальном автономном учреждении "Оренбургсервис"). Занимается [обысками] управление экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД", - сказал собеседник агентства.

Подробности обысков не раскрываются.

По данным "СПАРК", в видах деятельности трех предприятий указаны чистка и уборка, благоустройство ландшафта, выращивание рассады.