В Киргизии изъяли крупную партию наркотиков на $20 млн

БИШКЕК, 18 мая. /ТАСС/. Крупная партия героина изъята из незаконного оборота в Киргизии. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) республики.

"В процессе проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий в Ошской области задержана большегрузная автомашина, оборудованная специальными тайниками, в которых обнаружены и изъяты наркотические средства (героин) общим весом более 440 кг. Стоимость изъятого героина на черном рынке составляет более $20 млн", - говорится в сообщении.

По данным ГКНБ, таким образом удалось ликвидировать крупнейший международный наркоканал, через который "осуществлялась транспортировка тяжелых наркотиков с Ближнего Востока в европейские страны через территорию Центральной Азии".

По подозрению в причастности к данному преступлению задержаны два гражданина Киргизии. "В настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия по установлению и привлечению к уголовной ответственности всех лиц, причастных к данному наркоканалу", - отмечается в сообщении.

Как подчеркивает ГКНБ, это первый в новейшей истории страны случай, когда удалось "перекрыть столь масштабный наркоканал и изъять рекордное количество тяжелых наркотиков".