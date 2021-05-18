Адвокату Лукмановой заменили условный срок на реальный

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Московский городской суд ужесточил приговор столичному адвокату Ольге Лукмановой, осужденной ранее на пять лет колонии условно за покушение на мошенничество в крупном размере. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда апелляционной инстанции, рассмотревшей во вторник жалобу на приговор, юрист была взята под стражу в зале суда.

"18.05.2021 года в Московском городском суде рассмотрено апелляционное представление и жалобы на приговор Измайловского районного суда от 02.02.2021 года в отношении Лукмановой О. С. Суд апелляционной инстанции изменил приговор, снизил наказание до трех лет лишения свободы, постановил направить Ольгу Лукманову в колонию общего режима для отбывания наказания. Осужденная взята под стражу в зале суда", - сказал собеседник агентства. При этом в суде уточнили, что приговор суда первой инстанции вступил в силу.

2 февраля Измайловский суд Москвы признал Лукманову виновной в покушении на мошенничество в крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ), приговорив известного столичного юриста к пяти годам колонии условно с таким же испытательным сроком.