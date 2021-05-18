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В Крыму подросток сел за руль автомобиля и погиб в ДТП

Авария произошла в Симферопольском районе

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 мая. /ТАСС/. Пятнадцатилетний подросток, который находился за рулем автомобиля ВАЗ-2107, погиб после столкновения с автомобилем Mercedes в Симферопольском районе Крыма. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МВД Крыма.

"18 мая около 15:00 на автодороге Симферополь-Евпатория в районе п. Родниковое произошло ДТП с участием автомобилей ВАЗ-2107 и Mercedes. Установлено, что за рулем отечественного автомобиля находился 15-летний подросток, в результате ДТП он погиб на месте", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что по предварительным данным, водитель ВАЗа не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с иномаркой. В пресс-службе отметили, что сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия, выясняют, как несовершеннолетний оказался за рулем автомобиля.

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