В районе крупного лесного пожара в Удмуртии ввели режим ЧС

ИЖЕВСК, 18 мая. /ТАСС/. Режим ЧС введен на части территории Воткинского района Удмуртской Республики, где продолжается лесной пожар. Об этом во вторник сообщил ТАСС председатель правительства региона Ярослав Семенов.

"На территории возгорания в Воткинском районе введен режим ЧС", - сказал он. Семенов уточнил, что на текущий момент общая площадь активного горения лесного пожара в национальном парке "Нечкинский" составляет около 10 га, зафиксировано четыре очага. Тушение продолжается - на месте работает группировка в 244 человека и 62 единицы техники.