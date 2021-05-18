СК возбудил дела после ДТП в Москве с участием подростка, где пострадали четыре человека

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовные дела после ДТП на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы, где пострадали четыре человека. Об этом ТАСС сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

"Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 151.2 УК РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего") и ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения")", - сказала она.

Она напомнила, что 17-летний молодой человек за рулем автомобиля во вторник наехал на пешеходов на тротуаре Волгоградского проспекта. В результате пострадали пять человек, в том числе несовершеннолетние. Все пострадавшие проходят обследование в городских больницах Москвы.

"В ходе допроса молодой человек пояснил, что увидел объявление о продаже автомобиля на одном из сайтов, после чего, скрыв от родителей, договорился о его приобретении. Продавец, не потребовавший у подростка документы, после получения указанной в объявлении суммы, в нарушение установленного порядка, передал транспортное средство несовершеннолетнему", - рассказала Иванова.

По ее словам, сейчас оперативники осмотрели место происшествия, опросили очевидцев произошедшего, а из больниц запросили данные о состоянии здоровья потерпевших. Также назначены судебно-медицинские экспертизы для определения степени тяжести причиненного им вреда и автотехническая судебная экспертиза, добавила она.