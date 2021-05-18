Два человека пострадали в Петербурге во время грозы

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 мая. /ТАСС/. Два человека пострадали во время грозы в Петербурге из-за падения на них слабозакрепленной конструкции. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"По предварительным данным, от падения конструкции пострадали два человека", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, спасатели совершили 57 выездов (падение деревьев - 26 выездов, угроза падения элементов кровли и слабо закрепленных конструкций - 12, затопление помещений из-за протечек кровель - 7 выездов, обрывы проводов и падение светофоров - 9 выездов, падение кладки балкона -3 раза). Во время грозы повреждено 14 автомобилей. Максимальная скорость ветра достигала 17 м/с.

Жители города в соцсетях делятся видеозаписями, как молния во время грозы ударила в крест Исаакиевского собора, а также в вершину Лахта-центра, который является самым высоким небоскребом Европы.

Ливень вызвал подтопления в ряде районов города. Интенсивность дождя в Санкт-Петербурге во время грозы во вторник в 2,5 раза превысила расчетные значения, это рекордные показатели с начала весны, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга". Сейчас над устранением последствий стихии работают 30 аварийных бригад.

В Лужском районе Ленинградской области из-за непогоды произошло отключение электроэнергии. Без света осталась часть Луги и несколько поселков, четыре бригады ликвидируют аварию, а дорожные рабочие убирают упавшие деревья. Восстановительные работы также идут в Кингисеппском, Всеволожском и Волховском районах. По информации властей региона, из-за грозы никто не пострадал.