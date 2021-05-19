В России за сутки ликвидировали 138 лесных пожаров

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /ТАСС/. Лесопожарные службы в России за прошедшие сутки ликвидировали 138 лесных пожаров на площади 5,1 тыс. га, сообщает в среду пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. При этом с учетом возникших новых пожаров общая площадь возгораний практически не уменьшилась.

На утро вторника в стране действовало 65 лесных пожаров на площади 23 234 га, по которым проводились работы по активному тушению.

"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 18 мая 2021 в России ликвидировано 138 лесных пожаров на площади 5 100 га. На 00:00 мск 19 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 64 лесных пожара на площади 22 526 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении ведомства.

Сильнее всего горят леса в Тюменской области, где действуют 17 пожаров на площади 21 743 га. В Хабаровском крае горит 227 га лесов. Менее 100 га составляет площадь пожаров в Свердловской, Новосибирской, Курганской, Кировской и Еврейской автономной областях, в Ханты-Мансийском АО, в Красноярском, Пермском, Алтайском, Приморском и Забайкальском краях, а также в Башкортостане, Мордовии и Якутии.

На тушении задействованы 3 414 человек, 986 единиц техники, 57 воздушных судов на мониторинге и еще 11 на тушении. В Тюменской области задействованы три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных.

Пожароопасный сезон начался в 81 субъекте РФ, режим ЧС действует Тюменской области. Особый противопожарный режим введен в 54 субъектах Российской Федерации.