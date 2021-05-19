В Новосибирске три человека погибли при пожаре в жилом доме

НОВОСИБИРСК, 19 мая. /ТАСС/. Три человека погибли при пожаре в жилом двухэтажном доме в Ленинском районе Новосибирска, еще десять человек эвакуировались и не пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В 01:43 местного времени (22:43 мск) поступило сообщение о пожаре в двухэтажном двухподъездном жилом доме в Ленинском районе Новосибирска. По прибытии первых пожарных расчетов открытым огнем горела одна из квартир на втором этаже. В течение получаса сотрудники МЧС России ликвидировали открытое горение на площади 20 кв. м. По оперативной информации, горели домашние вещи и коридор по всей площади", - сообщили в пресс-службе.

Из горящей квартиры пожарные вынесли без признаков жизни двух мужчин и женщину. Пострадавших передали бригадам скорой медицинской помощи. Медики констатировали смерть троих пострадавших. Из дома эвакуировались десять человек, из них один ребенок, они не пострадали.

Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по Новосибирской области, следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек (ч. 3 ст. 109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Личности и возраст погибших устанавливаются. В настоящее время назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти погибших.